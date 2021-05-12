Дівчина. Фото: Вітебська весна

https://racurs.ua/ua/n154514-divchynu-v-bilorusi-zakryly-na-20-dib-za-malunok-na-masci-foto.html

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У Білорусі режим президента Олександра Лукашенка продовжує саджати за символи, пов’язані з протестами в країні.

Чигуначенський районний суд Вітебська засудив до 20 діб арешту 19-річну білоруску Ангеліну Туровець за те, що вона прийшла на парад Перемоги в масці з білими «зубами» й червоним «язиком». Про це пише «Вітебська весна».



Повідомляється, що білоруський суд визнав червоно-білу посмішку, намальовану на чорній тканині, недержавною символікою, а дівчину — винною в організації пікету «для вираження своїх соціально політичних інтересів». Сама дівчина каже, що маску носить із грудня 2020 року, і вперше стикається з подібним рішенням.

Вона додала, що прийшла на площу Перемоги лише для того, щоби подивитися на парад разом із другом, але майже відразу була затримана міліцією. Аргументи Туровець суддя визнала непереконливими та всі клопотання захисту відхилила.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Білорусі дівчина отримала штраф за носіння біло-червоно-білих шкарпеток, які асоціюються з протестами. Інцидент стався в столиці країни — Мінську.

Джерело: Вітебська весна