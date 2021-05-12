Девушка. Фото: Витебская весна

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В Беларуси режим президента Александра Лукашенко продолжает сажать за символы, связанные с протестами в стране.

Чигуначенский районный суд Витебска приговорил к 20 суткам ареста 19-летнюю белоруску Ангелину Туровец за то, что она пришла на парад Победы в маске с белыми «зубами» и красным «языком». Об этом пишет «Витебская весна».





Сообщается, что беларуский суд счел красно-белую улыбку, нарисованную на черной ткани, негосударственной символикой, а девушку — виновной в организации пикета «для выражения своих социально-политических интересов». Сама девушка говорит, что маску носит с декабря 2020 года и впервые сталкивается с подобным решением.





Она добавила, что пришла на площадь Победы лишь для того, чтобы взглянуть на парад вместе с другом, но почти сразу была задержана милицией. Аргументы Туровец судья сочла неубедительными и все ходатайства защиты отклонила.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси девушка получила штраф за ношение бело-красно-белых носков, которые ассоциируются с протестами. Инцидент произошел в столице страны — Минске.

Источник: Витебская весна