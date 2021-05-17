Лукашенко. Фото: Новая Бурятия

https://racurs.ua/n154735-lukashenko-razvyazal-ruki-silovikam-i-pozvolil-peret-tankami-na-protestuuschih.html

Ракурс

Александр Лукашенко, президент Беларуси, подписал законы, которые расширяют и усиливают полномочия силовых структур.

Соответствующие документы были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале республики.

Теперь, согласно обновленному закону о нацбезопасности, силовики наделяются правом применять боевую и специальную технику для подавления протестов, а также с них снимается ответственность за вред, причиненный в результате применения оружия и боевой техники.

Также правоохранители в Беларуси смогут запрещать гражданам снимать видео и фото, в том числе снимать граждан при исполнении служебных обязанностей. При задержании людей будут лично осматривать, вместе с их транспортом.

Под государственную защиту теперь будут попадать военнослужащие, сотрудники Службы безопасности президента, а также их близкие. Для них вводится возможность изменения внешности. Основанием для защиты будет являться вступление или нахождение человека на должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси режим президента Александра Лукашенко продолжает сажать за символы, связанные с протестами в стране. Чигуначенский районный суд Витебска приговорил к 20 суткам ареста 19-летнюю белоруску Ангелину Туровец за то, что она пришла на парад Победы в маске с белыми «зубами» и красным «языком»