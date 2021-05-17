За Степанова вступился Медсовет Минздрава, министр заявил о подковерных играх, скриншот видео

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Медицинский совет Министерства здравоохранения Украины вступился за Максима Степанова.

Это совещательный орган министерства, работу которого возобновили через месяц после появления Степанова в Минздраве.

В коллективном обращении медики просят народных депутатов не голосовать за увольнение, пока на его место не предложат более квалифицированную кандидатуру.

Вы голосуете не за отставку Степанова, а за смерть украинцев. Учитывая период пандемии, ошибка в это вопросе может стоить человеческих жизней, — заявили некоторые члены совета на брифинге 17 мая.

В обращении отмечается, что хотя Рада и не обеспечила необходимого финансирования, Степанов сумел организовать закупку вакцин, а уровень заболеваемости удалось сбить.

Мы не за Степанова, мы за себя и за вас, — заявил профессор Семен Глузман, отметив, что при каденции нынешнего министра впервые уменьшился отток украинских врачей за границу.

Глузман предостерег от назначения в Минздрав руководителя профильного комитета Михаила Радуцкого, который ранее также поддержал увольнение Степанова.

Сегодня Степанов вновь заявил, что в отставку не собирается и намерен бороться за создание для врачей достойных условий работы. Это произошло перед заседанием парламентского комитета по медицинским вопросам и перед встречей фракции «Слуги народа».

У меня в жизни есть принцип — завершать начатое. Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты, осознавая всю меру своей ответственности, должны принимать решение, — сказал Степанов в видеообращении в Фейсбук.

Он признал, что между ним и коллегами «иногда возникали споры, но он не обращал на это внимание, пока подковерные игры касались его лично».

Напомним, что Степанов никогда не скрывал своего недовольства и открыто критиковал бюджет 2021 года, выделенный Министерству здравоохранения. Накануне голосования он на брифинге 15 декабря 2020 года призвал народных депутатов не поддерживать бюджет.