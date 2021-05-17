Родила ребенка во сне – женщина поделилась шокирующей историей. Фото: smi8.info

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Ракурс

Женщина родила здорового ребенка во сне и поделилась своим опытом в соцсетях. Видеоролики с ее историей собрали больше 750 тыс. просмотров.

Пользовательница TikTok (Тикток) @beyondboss_ попросила своих подписчиков поделиться шокирующими историями родов. Эми Данбар отреагировала на просьбу, записав серию видео. Женщина объяснила, что после 12 часов схваток ей сделали анестезию, благодаря которой ее отпустила боль, и она уснула, пишет The Sun.

Спустя некоторое время медсестра вернулась в палату Данбар, чтобы проверить ее состояние, и заметила по монитору подключенного к ней аппарата, что во время сна у пациентки были сильные схватки. Медработница разбудила женщину и сказала, что не видит на мониторе сердцебиение ребенка.

По просьбе медсестры Данбар стала переворачиваться и увидела, что в ее постели лежит новорожденный. Поскольку младенец совсем не плакал, Данбар испугалась, что он умер. Однако после обследования медсестра заверила мать, что у нее родилась здоровая дочь и ее жизни ничто не угрожает.

Она родилась, пока я спала. Те сильные схватки, которые заметила медсестра, были родами, — рассказала женщина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Индонезии девушка проспала более десяти дней из-за редкого синдрома, встречающегося у одного из миллиона человек. Известно, что в 13 лет у девушки диагностировали редкий синдром Клейне — Левина, более известный как синдром спящей красавицы. Из-за этого расстройства человек на продолжительное время может впасть в состояние гиперсомнии.

Источник: The Sun