Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Елизавета II и принц Чарльз. Фото: Instagram

Елизавета II и принц Чарльз открыли дачный сезон в Виндзоре (ФОТО)

17 мая 2021, 15:53
999

Елизавета II и принц Чарльз, королева Великобритании и ее сын, посадили дерево на территории Виндзорского замка в рамках программы The Queen’s Green Canopy.

Эта программа приурочена к платиновому юбилею королевы. Соответствующее фото с Елизаветой II и принцем Чарльзом опубликовали в Instagram монарших особ.


Сообщается, что кадр был сделан еще 23 марта. На нем Елизавета II и принц Уэльский появились в необычных пальто в старинном английском стиле природных цветов. Елизавета II была одета в темно-зеленое пальто с объемными рукавами, похожее на дождевик для верховой езды, черные резиновые сапоги и платок.

Елизавета II и принц Чарльз. Фото: InstagramПальто цвета кэмел, светло-голубую рубашку, галстук и серые брюки надел принц Чарльз. В руках принц Уэльский держит лопату, с помощью которой он выкапывал яму для посадки дерева.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II, королева Великобритании, встречала необычных гостей под Букингемским дворцом. В субботу утром, 15 мая, 125 деревянных слонов в натуральную величину устроили «марш» на улице Молл, что ведет к королевской резиденции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров