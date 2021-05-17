Елизавета II и принц Чарльз. Фото: Instagram

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Ракурс

Елизавета II и принц Чарльз, королева Великобритании и ее сын, посадили дерево на территории Виндзорского замка в рамках программы The Queen’s Green Canopy.

Эта программа приурочена к платиновому юбилею королевы. Соответствующее фото с Елизаветой II и принцем Чарльзом опубликовали в Instagram монарших особ.

Сообщается, что кадр был сделан еще 23 марта. На нем Елизавета II и принц Уэльский появились в необычных пальто в старинном английском стиле природных цветов. Елизавета II была одета в темно-зеленое пальто с объемными рукавами, похожее на дождевик для верховой езды, черные резиновые сапоги и платок.



Пальто цвета кэмел, светло-голубую рубашку, галстук и серые брюки надел принц Чарльз. В руках принц Уэльский держит лопату, с помощью которой он выкапывал яму для посадки дерева.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II, королева Великобритании, встречала необычных гостей под Букингемским дворцом. В субботу утром, 15 мая, 125 деревянных слонов в натуральную величину устроили «марш» на улице Молл, что ведет к королевской резиденции.