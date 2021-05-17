Єлизавета II та принц Чарльз. Фото: Instagram

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Ракурс

Єлизавета II та принц Чарльз, королева Великої Британії та її син, посадили дерево на території Віндзорського замку в межах програми The Queen’s Green Canopy.

Ця програма приурочена до платинового ювілею королеви. Відповідне фото з Єлизаветою II та принцом Чарльзом опублікували в Instagram монарших осіб.

Повідомляється, що кадр був зроблений ще 23 березня. На ньому Єлизавета II та принц Уельський постали в незвичайних пальтах у старовинному англійському стилі природних кольорів. Єлизавета II одягнена в темно-зелене пальто з об'ємними рукавами, схоже на дощовик для верхової їзди, чорні гумові чоботи та хустку.





Пальто кольору кемел, світло-блакитну сорочку, краватку й сірі штани надягнув принц Чарльз. У руках принц Уельський тримає лопату, за допомогою якої він викопував яму для посадки дерева.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II, королева Великої Британії, зустрічала незвичайних гостей під Букінгемським палацом. У суботу вранці, 15 травня, 125 дерев’яних слонів у натуральну величину влаштували «марш» на вулиці Молл, що веде до королівської резиденції.