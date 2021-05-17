Народила дитину вві сні – жінка поділилася шокуючою історією. Фото: smi8.info

https://racurs.ua/ua/n154733-narodyla-dytynu-vvi-sni-jinka-podilylasya-shokuuchou-istoriieu-foto.html

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Жінка народила здорову дитину вві сні та поділилася своїм досвідом в соцмережах. Відеоролики з її історією зібрали понад 750 тис. переглядів.

Користувачці TikTok (Тікток) @beyondboss_ попросила своїх підписників поділитися шокуючими історіями пологів. Емі Данбар відреагувала на прохання, записавши серію відео. Жінка пояснила, що після 12 години переймів їй зробили анестезію, завдяки якій її відпустив біль, і вона заснула, пише The Sun.

Через деякий час медсестра повернулася в палату Данбар, щоб перевірити її стан, і побачила на моніторі, що під час сну у пацієнтки були сильні перейми. Медпрацівниця розбудила жінку і сказала, що не бачить на моніторі серцебиття дитини.

На прохання медсестри Данбар стала перевертатися і побачила, що в її ліжку лежить новонароджена дитина. Оскільки немовля зовсім не плакало, Данбар злякалася, що воно померло. Однак після обстеження медсестра запевнила матір, що в неї народилася здорова донька і її життю ніщо не загрожує.

Вона народилася, поки я спала. Ті сильні перейми, які помітила медсестра, були пологами, — розповіла жінка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Індонезії дівчина проспала більш як десять днів через рідкісний синдром, який трапляється в однієї людини на мільйон. Відомо, що в 13 років у дівчини діагностували рідкісний синдром Клейне — Левіна, більш відомий як синдром сплячої красуні. Через цей розлад людина на тривалий час може впасти в стан гіперсомнії.

Джерело:The Sun