За Степанова заступилася Медрада МОЗ, міністр заявив про підкилимні ігри, скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n154734-za-stepanova-zastupylasya-medrada-moz-ministr-zayavyv-pro-pidkylymni-igry.html

Ракурс

Медична рада Міністерства охорони здоров’я України заступилася за Максима Степанова.

Це дорадчий орган міністерства, роботу якого відновили через місяць після появи Степанова в МОЗ.

У колективному зверненні медики просять народних депутатів не голосувати за звільнення, доки на його місце не запропонують більш кваліфіковану кандидатуру.

Ви голосуєте не за відставку Степанова, а за смерть українців. З огляду на період пандемії, помилка в це питанні може коштувати людських життів, — заявили деякі члени ради на брифінгу 17 травня.

У зверненні наголошується, що хоча Рада і не забезпечила необхідного фінансування, Степанов зумів організувати закупівлю вакцин, а рівень захворюваності вдалося збити.

Ми не за Степанова, ми за себе і за вас, — заявив професор Семен Глузман, зазначивши, що за каденції нинішнього міністра вперше зменшився відтік українських лікарів за кордон.

Глузман застеріг від призначення в МОЗ керівника профільного комітету Михайла Радуцького, який раніше також підтримав звільнення Степанова.

Сьогодні Степанов знову заявив, що у відставку не збирається і має намір боротися за створення для лікарів гідних умов роботи. Це сталося перед засіданням парламентського комітету з медичних питань і перед зустріччю фракції «Слуги народу».

У мене в житті є принцип — завершувати почате. Я не писав жодних заяв на звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми. У свою чергу депутати, усвідомлюючи всю міру своєї відповідальності, мають приймати рішення, — сказав Степанов у відеозверненні у Фейсбук.

Він визнав, що між ним і колегами «інколи виникали суперечки, але він не зважав на це, доки підкилимні ігри стосувались його особисто».

Нагадаємо, що Степанов ніколи не приховував своє невдоволення та відкрито критикував бюджет 2021 року, виділений на Міністерство охорони здоров’я. Напередодні голосування за нього на брифінгу 15 грудня 2020 року він закликав народних депутатів не підтримувати бюджет.