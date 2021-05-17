АТОвцу, который смертельно ранил одного из нападавших, смягчили меру пресечения, фото:

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Ракурс

На Тернопольщине смягчили меру пресечения 24-летнему ветерану войны на Донбассе Андрею Пекельному, который недавно, защищаясь от нападения группы злоумышленников на его дом, смертельно ранил одного из нападавших.

3 мая Теребовлянский районный суд избрал ветерану меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 июля. Сегодня, 17 мая, Тернопольский апелляционный смягчил ему меру пресечения на домашний арест в ночное время — с 22.00 до 7.00 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского апелляционного суда.

Также ветерана обязали:

сдать паспорт для выезда за границу;

по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд.

Отмечается, что защита в апелляционной жалобе просила суд вообще отказать в удовлетворении ходатайства следователя о применении к Пекельному мер пресечения, обращая внимание на том, что подзащитный:

является лицом молодого возраста;

участник АТО и защищал независимость Украины;

положительно характеризуется по месту жительства;

содержит мать и брата, которые являются инвалидами.

Таким образом, просьба защиты апелляционный суд удовлетворил частично.

Напомним, в селе Глещава Тернопольской области у ветерана АТО на дискотеке возник конфликт с группой молодых людей, которые приехали из соседнего села. Чтобы избежать драки, он побежал к своему дому, где закрылся. Однако нападавшие вырвали дверные ручки и выбили двери дома. После этого возникла потасовка, в ходе которой один из нападавших получил смертельное ранение.

Пекельного подозревают в совершении умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 Уголовного кодекса). Эта статья предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до двух лет.