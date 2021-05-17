Украинка исчезла в Турции — поиски идут две недели

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Украинка исчезла в Турции во время восхождения на гору Geyik Sivrisi высотой 1715 м неподалеку Анталии. Жительница Одессы 42-летняя Яна Кривошея перестала выходить на связь 4 мая. Родственники альпинистки рассматривают три версии пропажи девушки.

Об инциденте сообщил в Фейсбук брат пропавшей туристки Вячеслав Кривошея.

По его словам, Яна отправилась Турцию рейсом Одесса — Стамбул — Анталия, позже ее видели в кемпинге Josito. Утром 2 мая девушка поднялась на вершину горы и написала оттуда маме сообщения в «Вайбере» с поздравлениями с Пасхой. После этого Яна Кривошея на связь не выходила. Ее телефон оставался включенным еще 4−5 числа.

10 мая о пропаже одесситки сообщили украинскому консулу в Турции, 11 мая на ее поиски поехал брат. В этот же день заявление о пропаже девушки родственники написали в Нацполицию.

12 мая на горе нашли палатку Яны, в которой остались некоторые ее вещи, но не было двух ее рюкзаков. Вершину обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Также спасатели осмотрели различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, облетели гору на дронах, но не нашли следов пропавшей украинки.

По словам брата Яны Кривошеи, сейчас рассматриваются три версии пропажи девушки — она могла:

заблудиться или сорваться при восхождении,

уйти подальше от цивилизации и попробовать забраться еще на одну гору;

украинку могли похитить.

По его мнению, в пользу последней версии может быть тот факт, что последнее местоположение ее телефона сотовой сетью было зафиксировано в городе Манавгат в 90 км от горы.

Родственники девушки жалуются на работу полиции Турции, которая еще не получила данным от оператора мобильной связи.

До сих пор, полиция не отследила подозреваемых, не узнала кто именно был рядом с ней. Возможно, именно этот человек пытался включить мобильный телефон и взломать Гугл-аккаунт сестры в 90 км от места ее последней стоянки, — отметил брат Яны Кривошеи.

Поиски пропавшей продолжаются.