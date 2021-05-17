В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n154740-karantin-v-ukraine-chast-oblastey-mogut-pereyti-v-zelenuu-zonu.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Кабмин периодически обновляет карантинные зоны, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах. Сейчас почти все области находятся в «желтой» зоне, кроме Черкасской, которая оказалась в «оранжевой» из-за превышения коэффициента выявления случаев инфицирования.

Однако вскоре часть областей могут перейти в менее строгую «зеленую» зону. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об этом сегодня, 17 мая, во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Есть часть областей, которые могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности, — отметил Шмыгаль.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в Украине снижается уже восьмую неделю подряд.

По словам премьера, на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных коронавирусной болезнью СOVID-19, по сравнению с 420 тыс. на пике эпидемии.

Напомним, в правительстве недавно рассказали, когда в Украине появятся COVID-паспорта.