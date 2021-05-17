“Захист” Степанова забракував Ляшка на главу МОЗ через Супрун

https://racurs.ua/ua/n154742-zahyst-stepanova-zabrakuvav-lyashka-na-glavu-moz-cherez-suprun.html

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Відставку Максима Степанова з посади глави Міністерства охорони здоров’я України розкритикувала Медична рада при МОЗ. Зокрема, лікарі висловилися щодо кандидатури можливого наступника Степанова — головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Він нормальний професіонал, — зазначив один з учасників брифінгу 17 травня, член медичної ради МОЗ.

Той законопроект про громадянське здоров’я, який створили Курпіта з Ляшком, вибачте мене, як кажуть експерти, це взагалі на грані здачі державних інтересів в галузі біобезпеки… Це людина, яка працювала з колишньою главою МОЗ Уляною Супрун. Ви мене вибачте, це як взагалі? Особисто у мене довіри (до Ляшка — ред.) немає. А я більше знаю в цьому напрямку, бо… вся ця розруха була привнесена в часи Супрун, коли він був при владі… заступником Курпіти. У нас не було жодної комунікації з Центром громадянського здоров’я, коли Курпіта його очолював, — заявила інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.

Зауважимо, що лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта був генеральним директором Центру громадського здоров’я МОЗ України у 2018−2019 роках.

Розмова про Ляшка — це взагалі така ситуація… Людина працювала в групі, яка ставила руйнування (системи охорони здоров’я України — ред.). Він особисто за указом Супрун займався практично ліквідацією епідеміологічної служби. Ляшко повинен відповісти за те, що він зробив, — заявив лікар-психіатр, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман.

Нагадаємо, сьогодні медична рада Міністерства охорони здоров’я України заступилася за Максима Степанова. Це дорадчий орган міністерства, роботу якого відновили через місяць після появи Степанова в МОЗ. У колективному зверненні медики просять народних депутатів не голосувати за звільнення, доки на його місце не запропонують більш кваліфіковану кандидатуру.

14 травня прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя. Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше висловив переконання, що парламент підтримає відставку Степанова через низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Наступником Степанова, ймовірно, стане чинний головний санітарний лікар Віктор Ляшко.