Зникнення брендового пального у Зеленського вважають монопольною змовою

З АЗС зникло преміум-пальне, фото: «Фондовый рынок»

https://racurs.ua/ua/n154743-znyknennya-brendovogo-palnogo-u-zelenskogo-vvajaut-monopolnou-zmovou.html

Ракурс

В Офісі президента вважають демонстрацією монопольної змови зникнення з продажу на АЗС брендового пального.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила про це в коментарі агентству «Укрінформ».

Зняття з продажу брендового пального — чергова демонстрація монопольної змови, — заявила Свириденко.

За її словами, дані щодо імпорту нафтопродуктів свідчать, що жодна з мереж не везе спеціально окреме пальне для його використання як брендового.

Пальне стає брендовим, коли прямо на нафтобазі менеджмент мережі АЗС додає в пальне спеціальну присадку, ціна якої майже не впливає на ціну брендового пального. Проте додаткова ціна, яку платять покупці, — майже 50 дол. на тонні, — заявила Свириденко.

За її словами, і базове пальне, і присадки є у достатній кількості, тому підстав для обмеження продажу брендового пального в Україні немає.

Єдина мета — тиск на уряд, — вважає Свириденко.

На думку Свириденко, запровадження держрегулювання на ринку пального є вимушеним заходом для «нецивілізованого ринку».

Нагадаємо, у Кабміні нещодавно заявили, що ціна бензину преміум-класу під регулювання не підпадає.

Джерело: «Укрінформ»