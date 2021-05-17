Комітет Ради визначився щодо відставки Степанова

https://racurs.ua/ua/n154744-komitet-rady-vyznachyvsya-schodo-vidstavky-stepanova.html

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Відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я 17 травня розглянув комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Семеро з 15 членів комітету під час голосування за подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо звільнення Степанова її підтримали, ще семеро утрималися від голосування і один нардеп був «проти». Тому рішення не було ухвалено.

Після цього голова профільного комітету «слуга» Михайло Радуцький вніс пропозицію:

Рекомендувати Верховній Раді визначатися шляхом голосування щодо підтримки чи непідтримки подання Шмигаля про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Таку пропозицію підтримали 13 з 15 членів комітету. Далі — справа за Верховною Радою.

З огляду на те, що профільний Комітет не підтримав подання прем'єра про відставку Степанова, завтра друга половина дня буде інтригуючою, — написав у Телеграм нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Нагадаємо, сьогодні медична рада Міністерства охорони здоров’я України заступилася за Максима Степанова. Це дорадчий орган міністерства, роботу якого відновили через місяць після появи Степанова в МОЗ. У колективному зверненні медики просять народних депутатів не голосувати за звільнення, доки на його місце не запропонують більш кваліфіковану кандидатуру. 14 травня прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя. Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше висловив переконання, що парламент підтримає відставку Степанова через низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Наступником Степанова, ймовірно, стане чинний головний санітарний лікар Віктор Ляшко.