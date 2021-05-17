Користувачі самокатів і сегвеїв стануть учасниками дорожнього рухуhttps://racurs.ua/ua/n154745-korystuvachi-samokativ-i-segveyiv-stanut-uchasnykamy-dorojnogo-ruhu.htmlРакурс
Група депутатів від партії «Слуга народу» зареєструвала у Верховній Раді законопроект № 5479, яким пропонується ввести в законодавство України нове поняття — персональний транспорт.
До персонального транспорту віднесуть:
- велосипеди;
- електровелосипеди;
- самокати;
- електросамокати;
- сегвеї;
- гіроборди;
- одноколісні пристосування;
- гіроскутери;
- електроскейти;
- гіроролики і т. д.
Згідно із законопроектом, персональний транспорт включать до Єдиної транспортної системи України, нарівні з автомобільним і залізничним транспортом.
На підставі цього, Кабмін повинен буде протягом трьох місяців з моменту набуття чинності законом внести відповідні зміни в Правила дорожнього руху.
Таким чином, на користувачів електричних видів транспорту будуть поширюватися ті ж правила, що і на велосипедистів.
Крім того, Кабмін і Мінінфраструктури повинні будуть забезпечити безпеку власників персонального транспорту, шляхом розробки спеціальних програм щодо розширення місць для проїзду на велосипедах і персональному транспорті.