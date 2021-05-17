Користувачі самокатів в Україні стануть учасниками дорожнього руху, фото: GorodprizraK

https://racurs.ua/ua/n154745-korystuvachi-samokativ-i-segveyiv-stanut-uchasnykamy-dorojnogo-ruhu.html

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Група депутатів від партії «Слуга народу» зареєструвала у Верховній Раді законопроект № 5479, яким пропонується ввести в законодавство України нове поняття — персональний транспорт.

До персонального транспорту віднесуть:

велосипеди;

електровелосипеди;

самокати;

електросамокати;

сегвеї;

гіроборди;

одноколісні пристосування;

гіроскутери;

електроскейти;

гіроролики і т. д.

Згідно із законопроектом, персональний транспорт включать до Єдиної транспортної системи України, нарівні з автомобільним і залізничним транспортом.

На підставі цього, Кабмін повинен буде протягом трьох місяців з моменту набуття чинності законом внести відповідні зміни в Правила дорожнього руху.

Таким чином, на користувачів електричних видів транспорту будуть поширюватися ті ж правила, що і на велосипедистів.

Крім того, Кабмін і Мінінфраструктури повинні будуть забезпечити безпеку власників персонального транспорту, шляхом розробки спеціальних програм щодо розширення місць для проїзду на велосипедах і персональному транспорті.