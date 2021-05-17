У порталі «Дія» з'явилися нові послуги, фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n154746-propysatysya-v-kvartyri-i-zamovyty-prava-teper-mojna-cherez-diu-detali.html

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Мінцифри презентувало нові послуги, які тепер можна отримати через електронний портал «Дія».

Тепер громадяни України зможуть за допомогою свого смартфона і електронного цифрового підпису здійснити наступні дії: