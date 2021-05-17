Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У порталі «Дія» з'явилися нові послуги, фото: UATV
Прописатися в квартирі і замовити права тепер можна через «Дію» — деталіhttps://racurs.ua/ua/n154746-propysatysya-v-kvartyri-i-zamovyty-prava-teper-mojna-cherez-diu-detali.htmlРакурс
Мінцифри презентувало нові послуги, які тепер можна отримати через електронний портал «Дія».
Тепер громадяни України зможуть за допомогою свого смартфона і електронного цифрового підпису здійснити наступні дії:
- змінити місце реєстрації (прописку). Скористатися цією послугою зможуть власники ID-карти, які проживають в Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі. Для зміни прописки потрібна буде згода власника житла, яку можна буде також отримати через «Дію». Раніше для зміни місця реєстрації потрібно було звертатися в Центр надання адмінпослуг;
- зареєструвати ФОП. Якщо раніше при подачі заявки через «Дію» вона проходила модерацію у держреєстратора, то зараз реєстрація ФОП буде автоматичною;
- сплатити податки і збори для ФОП. Тепер через «Дію» можна подати декларацію за спрощеною системою, розрахувати єдиний податок і сплатити податки і збори;
- отримати електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийом об'єкта в експлуатацію (для об'єктів СС2/СС3). Також через «Дію» можна зареєструвати декларацію про початок будівельних робіт для об'єктів СС1 і отримати будівельний паспорт;
- замінити водійські права і сплатити штрафи за порушення ПДР. Рубрика «Штрафи» буде доступною для всіх власників водійських прав і буде оновлюватися кожну годину. Якщо ви отримаєте новий штраф, як в автоматичному режимі, так і у патрульного, вам прийде повідомлення;
- отримати електронний цифровий підпис;
- зареєструвати оператора потужностей ринку. Ця функція буде корисною для підприємців, адже вони зможуть оформити обладнання онлайн, без відвідування Центру надання адмінпослуг.
.