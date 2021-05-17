«Слуги» одобрили кандидатуру нового министра инфраструктуры

Александр Кубраков, фото: КМУ

https://racurs.ua/n154748-slugi-odobrili-kandidaturu-novogo-ministra-infrastruktury.html

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Фракция «Слуга народа» одобрил кандидатуру главы «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Соответствующее решение было принято на заседании фракции сегодня, 17 мая, сообщает агентство УНН со ссылкой на народного депутата из «Слуги народа» Алексея Устенко.

Кубракова одобрили. Фракция проголосовала «за», — отметил Устенко.

14 мая стало известно, что действующий глава Мининфраструктуры Владислав Криклий написал заявления об увольнении по собственному желанию. Увольнение Криклия Верховная Рада может рассмотреть на своем заседании завтра, 18 мая.

Также заявление об увольнении по собственному желанию написал министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, в Офисе президента недавно назвали причины отставки Криклия и Петрашко.

Источник: УНН