До Кличка СБУ прийшла з обшуками – ЗМІ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154759-do-klychka-sbu-pryyshla-z-obshukamy-zmi.html

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До Віталія Кличка, мера Києва, Служба безпеки України (СБУ) прийшла з обшуками.

Близько 20 людей чекають у під’їзді. Попередньо це СБУ. Поки вони не зайшли нікуди, чекають у під’їзді, бо мер пішов на тренування, вони розминулися. Скоро він повернеться, тоді буде точно зрозуміло, хто це і з чим вони прийшли, — повідомили джерела, наближені до мера, «Українській правді».

Причину візиту правоохоронці поки не називають, чекають на Кличка. За даними видання, на місце вже приїхали адвокати мера.

Речниця мера Києва Оксана Зинов'єва підтвердила інформацію, що до Віталія Кличка прийшли правоохоронці.

Джерело: «Українська правда»

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що міська влада столиці вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких Київська міська державна адміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.