Медведчук розвертав колони танків і їздив до Порошенка уночі — нові записи, фото — Bihus.info

https://racurs.ua/ua/n154758-medvedchuk-rozvertav-kolony-tankiv-i-yizdyv-do-poroshenka-unochi-novi-zapysy.html

Ракурс

Нові записи розмов Віктора Медведчука опублікували журналісти-розслідувачі. Як виявилося, вже влітку 2014 року нинішній лідер ОПЗЖ розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком.

У червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента Петра Порошенка, стверджують журналісти Bihus.Info з посиланням на матеріали прослуховування розмов Медведчука за чотири роки. Стверджується, що проросійський кум став головним українським переговорником не без волі Банкової. Утім, журналісти не повідомили, від кого отримали записи.

Журналісти зазначають, що Медведчук відвідав щойно створену фейкову ДНР вже у травні 2014 року, хоча тоді його ніхто офіційно не уповноважував на перемовини від Києва.

На записах розмов з представниками адміністрації президента Росії та бойовиками так званих ЛДНР Медведчук, зокрема, розповідав про контакти з тодішнім президентом України Петром Порошенком.

У розмові з одним із ватажків терористичної ЛНР Олексієм Карякіним 24 червня 2014 року людина зі схожим на голос Медведчука говорить: «Я це все роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка, але до Порошенка і до цих офіційних дій я жодного відношення не маю».

На іншому записі Медведчук каже лідеру «Українського вибору» в Луганську та Донецьку про те, що має повноваження «від ВВ і від Порошенка».

Аналіз записів показує, що Медведчук був у контакті з Порошенком увечері й у вихідні дні.

Фактично у 2014 році, у період активних бойових дій, Медведчук увійшов в коло постійного спілкування Порошенка.

В Україну з Москви передавались навіть законопроекти для ухвалення у Верховній Раді, а під час ще однієї розмови із Карякіним той навіть вимагає від Медведчука повернути колону бронетехніки ЗСУ до місця дислокації із району Ізварине. Порошенко після розмови з Медведчуком з цього приводу нібито розпорядився зупинити просування колони.

Нагадаємо, що це не перші записи розмови нібито Медведчука з російськими чиновниками. Раніше з’явилися треки спілкування нардепа з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим і запис розмови кума Путіна із ватажком ДНР Пушиліним, якого Медведчук вітав з днем народження і 9 травня.