Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n154757-koronavirus-podolaly-ponad-17-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 17 травня, підхопили 4 тис. 95 людей, від ускладнень хвороби померли 285 українців.

Захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 999 осіб;

одужало — 17 тис. 751 особа;

здійснено тестувань — 61 тис. 110 (зокрема методом ПЛР — 30 тис. 693, методом ІФА — 13 тис. 378).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 160 тис. 95 осіб;

одужало — 1 млн 882 тис. 344 особи;

летальних випадків — 48 тис. 469;

проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 882 тис. 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), Києві (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чи треба вакцинуватися від інфекції у випадку, коли людина набула природного імунітету, перенісши хворобу. З’ясувалося, що такий імунітет не гарантує того, що людина знову не захворіє на коронавірус, а важкість наступного захворювання неможливо зменшити природним імунітетом.