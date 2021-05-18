Коронавірус подолали понад 17 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n154757-koronavirus-podolaly-ponad-17-tys-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 17 травня, підхопили 4 тис. 95 людей, від ускладнень хвороби померли 285 українців.
Захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 999 осіб;
- одужало — 17 тис. 751 особа;
- здійснено тестувань — 61 тис. 110 (зокрема методом ПЛР — 30 тис. 693, методом ІФА — 13 тис. 378).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 160 тис. 95 осіб;
- одужало — 1 млн 882 тис. 344 особи;
- летальних випадків — 48 тис. 469;
- проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 882 тис. 447.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), Києві (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чи треба вакцинуватися від інфекції у випадку, коли людина набула природного імунітету, перенісши хворобу. З’ясувалося, що такий імунітет не гарантує того, що людина знову не захворіє на коронавірус, а важкість наступного захворювання неможливо зменшити природним імунітетом.