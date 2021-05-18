Крапельниці на деревах – в Індії COVID-лікарню відкрили на вулиці

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Коронавірус в Індії продовжує активно поширюватися, для хворих не вистачає місць у лікарнях.

У селі Мевля-Гопальгет лікарі альтернативної медицини відкрили імпровізовану клініку просто неба, де лікують пацієнтів з COVID-19, пише Reuters.

Населений пункт знаходиться в густонаселеному штаті Індії за 90 хвилин їзди від столиці країни Делі.

У селі нема ані лікаря, ані медичного закладу. Поблизу є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.

Хворі лежать на розкладних ліжках під деревом, а пакет з глюкозою звисає з гілки. Навколо пасуться корови, а на землі розкидані шприци та порожні пакети з ліками.

Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на країну припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з «цунамі інфікувань».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Індії продовжує вирувати, у зв’язку з чим активізувалися шахраї, що наживаються на епідемії. Місцеві «винахідники» почали продавати людям та лікарням підроблені кисневі балони, ліки та навіть атрибути для ритуальних послуг.

Джерело: Reuters