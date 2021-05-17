Максим Степанов, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n154755-chomu-zvilnyaut-stepanova-rozpoviv-arahamiya.html

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Максима Степанова, чинного міністра охорони здоров’я України, найближчим часом можуть відправити у відставку.

Голова парламентської фракції монобільшості «Слуга народу» Давид Арахамія сьогодні, 17 травня, під час брифінгу розповів, чому Степанова планують замінити на чинного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

За словами Арахамії, лише з боку виглядало, що Ляшко та Степанов були однією командою:

Насправді це були такі два різних вектори, я б так сказав: пан Ляшко займався епідемситуацією з точки зору тестів, підготовки лабораторій тощо, а вакцинацією займався виключно пан Степанов, не допускаючи фактично пана Ляшка до цього процесу.

Серед причин заміни міністра охорони здоров’я Арахамія вказав ситуацію з вакцинацією населення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Народний депутат зазначив, що спостерігається велике незадоволення людей стосовно терміну і швидкості вакцинації, та процесу вакцинації загалом.

І мені здається, що хоча є дійсно і багато об'єктивних обставин, але точно треба нести політичну відповідальність за це. І за це має нести відповідальність завжди політична фігура — міністр це політична фігура, тому фактично рішення цим і продиктоване, — наголосив Арахамія.

Також очільник фракції «Слуга народу» заперечив, що рішення щодо звільнення Степанова є наслідком відповідної ініціативи парламентської фракції «Голос», яка почала збирати підписи за відставку міністра.

Якщо б не було б зараз в нас бажання робити кадрові зміни, «Голос» би збирав ще два роки ці голоси, — запевнив Арахамія.



Рішення в парламенті приймає монобільшість, і без монобільшості, без її позиції не можна провести жоден законопроект чи постанову, — додав він.

За оцінками Арахамії, під час засідання Верховної Ради завтра, 18 травня, за відставку Степанова проголосують 250−270 депутатів.