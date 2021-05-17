Максим Степанов, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n154755-pochemu-uvolnyaut-stepanova-rasskazal-arahamiya.html

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Максима Степанова, действующего министра здравоохранения Украины, в ближайшее время могут отправить в отставку.

Глава парламентской фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия сегодня, 17 мая, во время брифинга рассказал, почему Степанова планируют заменить на действующего главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

По словам Арахамии, только со стороны выглядело, что Ляшко и Степанов были одной командой:

На самом деле это были такие два разных вектора, я бы так сказал: господин Ляшко занимался эпидемситуацией с точки зрения тестов, подготовки лабораторий и т. п., а вакцинацией занимался исключительно господин Степанов, не допуская фактически господина Ляшко к этому процессу.

Среди причин замены министра здравоохранения Арахамия указал ситуацию с вакцинацией населения от коронавирусной болезни COVID-19.

Народный депутат отметил, что наблюдается большое недовольство людей относительно срока и скорости вакцинации, и процесса вакцинации в целом.

И мне кажется, что хотя есть действительно и много объективных обстоятельств, но точно надо нести политическую ответственность за это. И за это должна нести ответственность всегда политическая фигура — министр это политическая фигура, поэтому фактически решение этим и продиктовано, — подчеркнул Арахамия.

Также глава фракции «Слуга народа» опроверг, что решение об увольнении Степанова является следствием соответствующей инициативы парламентской фракции «Голос», которая начала собирать подписи за отставку министра.

Если бы не было бы сейчас у нас желания делать кадровые изменения, «Голос» бы собирал еще два года эти голоса, — заверил Арахамия.



Решение в парламенте принимает монобольшинство, и без монобольшинства, без его позиции нельзя провести ни один законопроект или постановление, — добавил он.

По оценкам Арахамии, во время заседания Верховной Рады завтра, 18 мая, за отставку Степанова проголосуют 250−270 депутатов.