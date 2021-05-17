«Слуга народа» утвердила замену Степанову

Максим Степанов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n154753-sluga-naroda-utverdila-zamenu-stepanovu.html

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Фракция «Слуга народа» во время своего заседания сегодня, 17 мая, поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения, которую сейчас занимает Максим Степанов.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об этом журналистам.

Также, отмечает Арахамия, были поддержаны кандидатуры Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины и Алексея Любченко — на должность министра экономики — первого вице-премьер-министра. Они в Кабмине заменят министров, которые подали заявления на увольнение по собственному желанию — Владислава Криклия и Игоря Петрашко соответственно.

По словам Арахамии, назначение новых министров состоится, ориентировочно, в четверг, 20 мая.

Если завтра у нас внеочередное заседание, где мы увольняем трех министров. И в отношении господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько другая процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем — представление на главу Верховной Рады, а потом голосование, — отметил Арахамия.

Внеочередное заседание Верховной Рады завтра, 18 мая, начнется, ориентировочно, после 15.00, добавил глава фракции.

По информации источников агентства УНН, во время заседания фракции «Слуга народа» сигнальное голосование по отставке Степанова не проводилось.

Сигнально официально не голосовали, — отметил собеседник агентства.



Напомним, в Офисе президента недавно назвали причины отставки министров.

Источник: УНН