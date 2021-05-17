«Слуги» одобрили увольнение Петрашко

Игорь Петрашко, фото: Виталий Носач

https://racurs.ua/n154752-slugi-odobrili-uvolnenie-petrashko.html

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Фракция «Слуга народа» во время своего заседания сегодня, 17 мая, одобрил увольнение действующего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Народный депутат из «Слуги народа» Алексей Устенко сообщил об этом в комментарии агентству УНН.

14 мая стало известно, что Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, преемником Петрашко на этом посту может стать глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

Напомним, «Слуга народа» сегодня уже согласовала кандидатуру преемника Криклия в должности министра инфраструктуры — действующего главу «Укравтодора» Александра Кубракова.

Источник: УНН