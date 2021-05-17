«Слуги» одобрили увольнение Петрашко

«Слуги» одобрили увольнение Петрашкоhttps://racurs.ua/n154752-slugi-odobrili-uvolnenie-petrashko.htmlРакурс
Фракция «Слуга народа» во время своего заседания сегодня, 17 мая, одобрил увольнение действующего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
Народный депутат из «Слуги народа» Алексей Устенко сообщил об этом в комментарии агентству УНН.
14 мая стало известно, что Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.
По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, преемником Петрашко на этом посту может стать глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.
Напомним, «Слуга народа» сегодня уже согласовала кандидатуру преемника Криклия в должности министра инфраструктуры — действующего главу «Укравтодора» Александра Кубракова.
Источник: УНН