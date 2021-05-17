В отремонтированном столичном СИЗО, фото: Минюст

https://racurs.ua/n154751-sizo-s-norvejskim-remontom-pokazal-maluska-foto-video.html

Ракурс

В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) отрыли корпус, отремонтированный по «норвежскому образцу».

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав видеообзор этого заведения.

По словам министра, этот корпус является первым весомым шагом в реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года, которая предусматривает приведение к международным стандартам коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу.

В ходе ремонта были обновлены 18 камер, из них 14 двухместных и четыре одноместные.

В каждом помещении установили:

холодильник;

микроволновую печь;

телевизор;

стационарный телефон;

Wi-Fi;

кнопку экстренного вызова охраны;

камеры видеонаблюдения.

Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений, — отметил министр.

Кроме того, также была открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования «Киевского следственного изолятора».

Много внимания в ней посвящено известным историческим фигурам, которые в разное время содержались в этом заведении и внесли свой вклад в историю Украины, — отметил Малюська.

Напомним, в мае 2020 года Малюська попробовал обед заключенных Лукьяновского СИЗО.