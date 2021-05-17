СИЗО с «норвежским» ремонтом показал Малюська (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n154751-sizo-s-norvejskim-remontom-pokazal-maluska-foto-video.htmlРакурс
В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) отрыли корпус, отремонтированный по «норвежскому образцу».
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав видеообзор этого заведения.
По словам министра, этот корпус является первым весомым шагом в реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года, которая предусматривает приведение к международным стандартам коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу.
В ходе ремонта были обновлены 18 камер, из них 14 двухместных и четыре одноместные.
В каждом помещении установили:
- холодильник;
- микроволновую печь;
- телевизор;
- стационарный телефон;
- Wi-Fi;
- кнопку экстренного вызова охраны;
- камеры видеонаблюдения.
Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений, — отметил министр.
Кроме того, также была открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования «Киевского следственного изолятора».
Много внимания в ней посвящено известным историческим фигурам, которые в разное время содержались в этом заведении и внесли свой вклад в историю Украины, — отметил Малюська.
Напомним, в мае 2020 года Малюська попробовал обед заключенных Лукьяновского СИЗО.