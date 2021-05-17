18 мая отмечают Международный день музеев, фото:

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18 мая в мире ежегодно отмечается Международный день музеев. В этот день ряд музеев работают бесплатно и с радостью показывают свои выставочные залы.

Впервые Международный день музеев отметили в 1977 году.

Музеи — важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между народами, — подчеркивает девиз праздника.

Также на 18 мая приходится День борьбы за права крымскотатарского народа.

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов ввел эту памятную дату после оккупации Крыма Россией в 2014 году, «учитывая, что спустя семьдесят лет после депортации вследствие действий тоталитарного режима бывшего СССР крымскотатарский народ предстает перед угрозой дискриминации на родной земле».

Также 18 мая — это День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году началась депортация крымских татар из родных мест.

Людям давали на сборы от нескольких минут до получаса, с собой разрешалось взять только личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь.

Крымских татар преимущественно депортировали на спецпоселение в Узбекистан, часть — в ГУЛАГ, еще часть — для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна.

По данным советских органов власти, из Крыма тогда депортировали 183,1 тыс. крымских татар. По татарскими источниками, количество депортированных составляло 228,5 тыс., из которых за полтора года умерли около 110 тыс. человек.

Православная церковь в этот день чтит мученицу Ирину, которая пострадала в ходе преследования христиан в Римской империи во второй половине I в. н. е.

Считается, что Ирину крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла.

Народные приметы: