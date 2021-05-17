Міжнародний день музеїв відзначають 18 травняhttps://racurs.ua/ua/n154750-mijnarodnyy-den-muzeyiv-vidznachaut-18-travnya.htmlРакурс
18 травня у світі щороку відзначають Міжнародний день музеїв. У цей день низка музеїв працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали.
Вперше Міжнародний день музеїв відсвяткували у 1977 році.
Музеї — важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами, — наголошує девіз свята.
Також на 18 травня припадає День боротьби за права кримськотатарського народу.
Виконувач обов’язків президента Україні Олександр Турчинов запровадив цю пам’ятну дату після окупації Криму Росією у 2014 році, «враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі».
Також 18 травня — це День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день у 1944 році розпочалася депортація кримських татар з рідних місць.
Людям давали на збори від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялося взяти лише особисті речі, провізію, посуд і побутовий інвентар.
Кримських татар переважно депортували на спецпоселення до Узбекистану, частину — до ГУЛАГу, ще частину — для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну.
За даними радянських органів влади, з Криму тоді депортували 183,1 тис. кримських татар. За татарськими джерелами, кількість депортованих становила 228,5 тис., з яких за півтора року померли близько 110 тис. осіб.
Православна церква цього дня вшановує мученицю Ірину, яка постраждала в ході переслідувань християн у Римській імперії у другій половині I ст. н. е.
Вважається, що Ірину хрестив апостол Тимофій, учень апостола Павла.
Народні прикмети:
- якщо птахи перестали щебетати — варто очікувати дощу чи грози;
- якщо ґрунт не вбирає в себе воду — влітку буде багато дощів;
- негода цього дня обіцяє врожай хліба;
- якщо гусак в сухому місці чепуриться — невдовзі настануть холоди;
- якщо гусак чистить пір’я — буде тепла погода;
- якщо дощ йде з перервами — варто очікувати погіршення погоди;
- якщо кішка їсть траву — невдовзі піде дощ;
- багато хвоща у полях — врожай вівса буде багатим.