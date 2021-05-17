18 травня відзначають Міжнародний день музеїв

https://racurs.ua/ua/n154750-mijnarodnyy-den-muzeyiv-vidznachaut-18-travnya.html

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18 травня у світі щороку відзначають Міжнародний день музеїв. У цей день низка музеїв працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали.

Вперше Міжнародний день музеїв відсвяткували у 1977 році.

Музеї — важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами, — наголошує девіз свята.

Також на 18 травня припадає День боротьби за права кримськотатарського народу.

Виконувач обов’язків президента Україні Олександр Турчинов запровадив цю пам’ятну дату після окупації Криму Росією у 2014 році, «враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі».

Також 18 травня — це День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день у 1944 році розпочалася депортація кримських татар з рідних місць.

Людям давали на збори від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялося взяти лише особисті речі, провізію, посуд і побутовий інвентар.

Кримських татар переважно депортували на спецпоселення до Узбекистану, частину — до ГУЛАГу, ще частину — для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну.

За даними радянських органів влади, з Криму тоді депортували 183,1 тис. кримських татар. За татарськими джерелами, кількість депортованих становила 228,5 тис., з яких за півтора року померли близько 110 тис. осіб.

Православна церква цього дня вшановує мученицю Ірину, яка постраждала в ході переслідувань християн у Римській імперії у другій половині I ст. н. е.

Вважається, що Ірину хрестив апостол Тимофій, учень апостола Павла.

Народні прикмети: