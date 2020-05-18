Кримських татар депортували з Криму у 1944 році, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138336-sbu-opryludnyla-dokumenty-pro-sproby-deportovanyh-krymskyh-tatar-povernutysya-do-krymu.html

Ракурс

СБУ оприлюднила документи з архівів КДБ СРСР, у котрих містяться дані щодо намагань депортованих сталінським режимом із Криму в 1944 році кримських татар повернутися на півострів.

Оприлюднення документів приурочене до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, котрий в Україні припадає на 18 травня. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У СБУ наголошують, що боротьба кримськотатарського народу за повернення на батьківщину ніколи не припинялась.

Репресії, переслідування, ярлики «автономістів», «зрадників» та «екстремістів» — ніщо не зламало дух цих людей, — зазначають у спецслужбі.

Так, один із опублікованих СБУ документів стосується наявної в КДБ інформації про наміри кримського татарина Абдураїма Решідова, льотчика-аса Другої світової війни, здійснити самоспалення у 1967 році через постійні відмови радянської влади щодо повернення до Криму.

За проявлені під час війни мужність та героїзм Решідову присвоїли звання Героя Радянського Союзу, однак після запитів щодо повернення до Криму він у СРСР став вважатися «провокатором», зазначають у СБУ.

І пропозиція КДБ була стандартною для тих часів: виключити кримчанина з партії та опублікувати статтю, щоб дискредитувати його, — додають у відомстві.

Оприлюднені СБУ документи опубліковані на сайті «Електронного архіву українського визвольного руху».

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила низку документів радянських часів, котрі стосуються представників так званого «Розстріляного відродження» — творчої еліти УРСР, репресованої у часи Великого терору в 30-х роках минулого століття.