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Ракурс
Крымских татар депортировали из Крыма в 1944 году, фото: «Википедия»

СБУ обнародовала документы о попытках депортированных крымских татар вернуться в Крым

18 мая 2020, 10:50
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СБУ обнародовала документы из архивов КГБ СССР, в которых содержатся данные о попытках депортированных сталинским режимом из Крыма в 1944 году крымских татар вернуться на полуостров.

Обнародование документов приурочено ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине приходится на 18 мая. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ отмечают, что борьба крымскотатарского народа за возвращение на родину никогда не прекращалась.

Репрессии, преследования, ярлыки «автономистов», «предателей» и «экстремистов» — ничто не сломило дух этих людей, — отмечают в спецслужбе.

Так, один из опубликованных СБУ документов касается имеющейся у КГБ информации о намерениях крымского татарина Абдураима Решидова, летчика-аса Второй мировой войны, осуществить самосожжение в 1967 году из-за постоянных отказов властей в разрешении на возвращение в Крым.

За проявленные во время войны мужество и героизм Решидову присвоили звание Героя Советского Союза, однако после запросов о возврате в Крым он в СССР стал считаться «провокатором», отмечают в СБУ.

И предложение КГБ было стандартным для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью, чтобы дискредитировать его, — отмечают в ведомстве.

бнародованные СБУ документы

бнародованные СБУ документы



Обнародованные СБУ документы опубликованы на сайте «Электронного архива украинского освободительного движения».

Напомним, недавно СБУ обнародовала ряд документов советских времен, касающихся представителей так называемого «Расстрелянного возрождения» — творческой элиты УССР, репрессированной во времена Большого террора в 30-х годах прошлого века.

Источник: Ракурс


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