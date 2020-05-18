Крымских татар депортировали из Крыма в 1944 году, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138336-sbu-obnarodovala-dokumenty-o-popytkah-deportirovannyh-krymskih-tatar-vernutsya-v-krym.html

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СБУ обнародовала документы из архивов КГБ СССР, в которых содержатся данные о попытках депортированных сталинским режимом из Крыма в 1944 году крымских татар вернуться на полуостров.

Обнародование документов приурочено ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине приходится на 18 мая. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ отмечают, что борьба крымскотатарского народа за возвращение на родину никогда не прекращалась.

Репрессии, преследования, ярлыки «автономистов», «предателей» и «экстремистов» — ничто не сломило дух этих людей, — отмечают в спецслужбе.

Так, один из опубликованных СБУ документов касается имеющейся у КГБ информации о намерениях крымского татарина Абдураима Решидова, летчика-аса Второй мировой войны, осуществить самосожжение в 1967 году из-за постоянных отказов властей в разрешении на возвращение в Крым.

За проявленные во время войны мужество и героизм Решидову присвоили звание Героя Советского Союза, однако после запросов о возврате в Крым он в СССР стал считаться «провокатором», отмечают в СБУ.

И предложение КГБ было стандартным для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью, чтобы дискредитировать его, — отмечают в ведомстве.

Обнародованные СБУ документы опубликованы на сайте «Электронного архива украинского освободительного движения».

Напомним, недавно СБУ обнародовала ряд документов советских времен, касающихся представителей так называемого «Расстрелянного возрождения» — творческой элиты УССР, репрессированной во времена Большого террора в 30-х годах прошлого века.