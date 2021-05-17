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Ракурс
У відремонтованому столичному СІЗО, фото: Мін’юст

СІЗО з «норвезьким» ремонтом показав Малюська (ФОТО, ВІДЕО)

17 тра 2021, 21:24
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У Київському слідчому ізоляторі (СІЗО) відрили корпус, відремонтований за «норвезьким зразком».

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відеоогляд цього закладу.

За словами міністра, цей корпус є першим вагомим кроком у реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року, яка передбачає приведення відповідність до міжнародних стандартів комунально-побутових та санітарно-гігієнічних умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту.

В ході ремонту було оновлено 18 камер, з них 14 двомісних та чотири одномісні.

У кожному приміщенні встановили:

  • холодильник;
  • мікрохвильову піч;
  • телевізор;
  • стаціонарний телефон;
  • Wi-Fi;
  • кнопку екстреного виклику охорони;
  • камери відеоспостереження.

Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж, ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень, — зазначив міністр.

Крім того, також було відкрито музейну експозицію, присвячену періоду функціонування «Київського слідчого ізолятору».

Багато уваги в ній присвячено відомим історичним постатям, які у різні часи утримувалися в цьому закладі та зробили свій внесок в історію України, — зазначив Малюська.

У відремонтованому столичному СІЗО, фото: Мін’юст

У відремонтованому столичному СІЗО, фото: Мін’юст

У відремонтованому столичному СІЗО, фото: Мін’юст

У відремонтованому столичному СІЗО, фото: Мін’юст

У відремонтованому столичному СІЗО, фото: Мін’юст

У відремонтованому столичному СІЗО, фото: Мін’юст


Нагадаємо, у травні 2020 року Малюська спробував обід в’язнів Лук’янівського СІЗО.

Джерело: Ракурс


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