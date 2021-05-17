СІЗО з «норвезьким» ремонтом показав Малюська (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154751-sizo-z-norvezkym-remontom-pokazav-maluska-foto-video.htmlРакурс
У Київському слідчому ізоляторі (СІЗО) відрили корпус, відремонтований за «норвезьким зразком».
Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відеоогляд цього закладу.
За словами міністра, цей корпус є першим вагомим кроком у реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року, яка передбачає приведення відповідність до міжнародних стандартів комунально-побутових та санітарно-гігієнічних умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту.
В ході ремонту було оновлено 18 камер, з них 14 двомісних та чотири одномісні.
У кожному приміщенні встановили:
- холодильник;
- мікрохвильову піч;
- телевізор;
- стаціонарний телефон;
- Wi-Fi;
- кнопку екстреного виклику охорони;
- камери відеоспостереження.
Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж, ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень, — зазначив міністр.
Крім того, також було відкрито музейну експозицію, присвячену періоду функціонування «Київського слідчого ізолятору».
Багато уваги в ній присвячено відомим історичним постатям, які у різні часи утримувалися в цьому закладі та зробили свій внесок в історію України, — зазначив Малюська.
Нагадаємо, у травні 2020 року Малюська спробував обід в’язнів Лук’янівського СІЗО.