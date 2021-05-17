«Слуги» схвалили звільнення Петрашка

Ігор Петрашко, фото: Віталій Носач

https://racurs.ua/ua/n154752-slugy-shvalyly-zvilnennya-petrashka.html

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Фракція «Слуга народу» під час свого засідання сьогодні, 17 травня, схвалила звільнення чинного міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.

Народний депутат зі «Слуги народу» Олексій Устенко повідомив про це в коментарі агентству УНН.

14 травня стало відомо, що Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

За словами голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії, наступником Петрашка на цій посаді може стати очільник Державної податкової служби України Олексій Любченко.

Нагадаємо, «Слуга народу» сьогодні вже погодила кандидатуру наступника Криклія на посаді міністра інфраструктури — чинного голову «Укравтодору» Олександра Кубракова.

Джерело: УНН