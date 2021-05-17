«Слуга народу» схвалила заміну Степанову

Максим Степанов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n154753-sluga-narodu-shvalyla-zaminu-stepanovu.html

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Фракція «Слуга народу» під час свого засідання сьогодні, 17 травня, підтримала кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я, яку наразі обіймає Максим Степанов.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про це журналістам.

Також, зазначає Арахамія, було підтримано кандидатури Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України та Олексія Любченка — на посаду міністра економіки — першого віце-прем'єр-міністра. Вони у Кабміні замінять міністрів, які подали заяви на звільнення за власним бажанням — Владислава Криклія та Ігоря Петрашка відповідно.

За словами Арахамії, призначення нових міністрів відбудеться, орієнтовно, у четвер, 20 травня.

Якщо завтра у нас позачергове засідання, де ми звільняємо трьох міністрів. І щодо пана Степанова, оскільки він добровільно не йде з посади, там дещо інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім — подання на голову Верховної Ради, а потім голосування, — зазначив Арахамія.

Позачергове засідання Верховної Ради завтра, 18 травня, розпочнеться, орієнтовно, після 15.00, додав голова фракції.

За інформацією джерел агентства УНН, під час засідання фракції «Слуга народу» сигнального голосування по відставці Степанова не відбувалося.

Сигнально офіційно не голосували, — зазначив співрозмовник агентства.



Нагадаємо, в Офісі президента нещодавно назвали причини відставки міністрів.

Джерело: УНН