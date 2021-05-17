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Ракурс
Сесійна зала Верховної Ради, фото: Верховна Рада

Рада збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського — деталі

17 тра 2021, 22:41
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Верховна Рада у четвер, 20 травня, збереться на позачергове засідання за ініціативою президента України Володимира Зеленського.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про це сьогодні, 17 травня, під час брифінгу.

За словами Арахамії, під час цього засідання пропонують розглянути 10 законів — так звані «макрофін» та МВФ.


Я давав публічну обіцянку, що ми до 1 червня маємо проголосувати, — нагадав Арахамія. — Я не знаю, чи встигаємо ми до 1 червня всю програму, але в першому читанні все пройде, половина в другому читанні. І все, що ми залишимо на потім — це буде на першому тижні червня.

Нагадаємо, «Слуга народу» сьогодні підтримала кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я України.

Джерело: Ракурс


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