Сессионный зал Верховной Рады, фото: Верховная Рада

https://racurs.ua/n154754-rada-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-po-iniciative-zelenskogo-detali.html

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Верховная Рада в четверг, 20 мая, соберется на внеочередное заседание по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил об этом сегодня, 17 мая, во время брифинга.

По словам Арахамии, во время этого заседания предлагают рассмотреть 10 законов — так называемые «макрофин» и МВФ.

Я давал публичное обещание, что мы до 1 июня должны проголосовать, — напомнил Арахамия. — Я не знаю, успеваем ли мы до 1 июня всю программу, но в первом чтении все пройдет, половина во втором чтении. И все, что мы оставим на потом — это будет на первой неделе июня.

Напомним, «Слуга народа» сегодня поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины.