Капельницы на деревьях – в Индии COVID-больницу открыли на улице

https://racurs.ua/n154756-kapelnicy-na-derevyah-v-indii-covid-bolnicu-otkryli-na-ulice-foto.html

Ракурс

Коронавирус в Индии продолжает активно распространяться, для пациентов не хватает мест в больницах.

В деревне Мевля-Гопальгет врачи альтернативной медицины открыли импровизированную клинику под открытым небом, где лечат пациентов с COVID-19, пишет Reuters.

Населенный пункт находится в самом густонаселенном штате Индии в 90 минутах езды от столицы страны Дели.

В деревне нет ни врача, ни медицинского учреждения. Вблизи есть государственная больница, но в ней нет свободных коек, а жители деревни говорят, что не могут позволить себе частные клиники.

Больные лежат на раскладных кроватях под деревом, а пакет с глюкозой свисает с ветки. Вокруг пасутся коровы, а на земле разбросаны шприцы и пустые пакеты с лекарствами.

Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на страну приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с «цунами заражений».

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Индии продолжает бушевать, в связи с чем активизировались мошенники, которые наживаются на эпидемии. Местные «изобретатели» начали продавать людям и больницам поддельные кислородные баллоны, лекарства и даже атрибуты для ритуальных услуг.

Источник: Reuters