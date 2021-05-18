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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус преодолели больше 17 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

18 мая 2021, 09:02
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 мая, подхватили 4 тыс. 95 человек, от осложнений болезни умерли 285 украинцев.

Заболели 235 детей и 162 медработники, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 999 человек;
  • выздоровело — 17 тыс. 751 человек;
  • осуществлено тестирований — 61 тыс. 110 (в том числе методом ПЦР — 30 тыс. 693, методом ИФА — 13 тыс. 378).

Статистика коронавируса. Источник: СНБО

Статистика коронавируса. Источник: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 160 тыс. 95 человек;
  • выздоровело — 1 млн 882 тыс. 344 человека;
  • летальных исходов — 48 тыс. 469;
  • проведено ПЦР-тестов — 9 млн 882 тыс. 447.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.


Напомним, в Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться от инфекции в том случае, если человек приобрел естественный иммунитет, переболев. Выяснилось, что такой иммунитет не гарантирует того, что человек опять не заболеет коронавирусом, а тяжесть следующего заболевания невозможно уменьшить естественным иммунитетом.

Источник: Ракурс


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