Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n154757-koronavirus-preodoleli-bolshe-17-tys-ukraincev-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 мая, подхватили 4 тыс. 95 человек, от осложнений болезни умерли 285 украинцев.

Заболели 235 детей и 162 медработники, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 999 человек;

выздоровело — 17 тыс. 751 человек;

осуществлено тестирований — 61 тыс. 110 (в том числе методом ПЦР — 30 тыс. 693, методом ИФА — 13 тыс. 378).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 160 тыс. 95 человек;

выздоровело — 1 млн 882 тыс. 344 человека;

летальных исходов — 48 тыс. 469;

проведено ПЦР-тестов — 9 млн 882 тыс. 447.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Напомним, в Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться от инфекции в том случае, если человек приобрел естественный иммунитет, переболев. Выяснилось, что такой иммунитет не гарантирует того, что человек опять не заболеет коронавирусом, а тяжесть следующего заболевания невозможно уменьшить естественным иммунитетом.