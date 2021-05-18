Коронавирус преодолели больше 17 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154757-koronavirus-preodoleli-bolshe-17-tys-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 мая, подхватили 4 тыс. 95 человек, от осложнений болезни умерли 285 украинцев.
Заболели 235 детей и 162 медработники, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 999 человек;
- выздоровело — 17 тыс. 751 человек;
- осуществлено тестирований — 61 тыс. 110 (в том числе методом ПЦР — 30 тыс. 693, методом ИФА — 13 тыс. 378).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 160 тыс. 95 человек;
- выздоровело — 1 млн 882 тыс. 344 человека;
- летальных исходов — 48 тыс. 469;
- проведено ПЦР-тестов — 9 млн 882 тыс. 447.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
Напомним, в Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться от инфекции в том случае, если человек приобрел естественный иммунитет, переболев. Выяснилось, что такой иммунитет не гарантирует того, что человек опять не заболеет коронавирусом, а тяжесть следующего заболевания невозможно уменьшить естественным иммунитетом.