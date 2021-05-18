Медведчук разворачивал колонны танков и ездил к Порошенко ночью, фото — Bihus.info

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Новые записи разговоров Виктора Медведчука опубликовали журналисты-расследователи. Как оказалось, уже летом 2014 года нынешний лидер ОПЗЖ рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко.

В июне 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента Петра Порошенко, утверждают журналисты Bihus.Info со ссылкой на материалы прослушивания разговоров Медведчука за четыре года. Утверждается, что пророссийский кум стал главным украинским переговорщиком не без воли Банковой. Впрочем, журналисты не сообщили, от кого получили записи.

Журналисты отмечают, что Медведчук посетил только что созданную фейковую ДНР уже в мае 2014 года, хотя тогда его никто официально не уполномочивал на переговоры от Киева.

На записях разговоров с представителями администрации президента России и боевиками так называемых ЛДНР Медведчук, в частности, рассказывал о контактах с тогдашним президентом Украины Порошенко.

В разговоре с одним из главарей террористической ЛНР Алексеем Карякиным 24 июня 2014 года человек с похожим на голос Медведчука говорит: «Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и к официальным действиям никакого отношения не имею».

На другой записи Медведчук говорит лидеру «Украинского выбора» в Луганске и Донецке о том, что имеет полномочия «от В.В. и от Порошенко».

Анализ записей показывает, что Медведчук был в контакте с Порошенко вечером и в выходные дни.

Фактически в 2014 году, в период активных боевых действий, Медведчук вошел в круг постоянного общения Порошенко.

В Украину из Москвы передавались даже законопроекты для принятия в Верховной Раде, а во время еще одного разговора с Карякиным тот даже требует от Медведчука вернуть колонну бронетехники ВСУ к месту дислокации из района Изварино. Порошенко после разговора с Медведчуком по этому поводу якобы распорядился остановить продвижение колонны.

Напомним, что это не первые записи разговоров якобы Медведчука с российскими чиновниками. Ранее появились треки общения нардепа с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым и запись разговора кума Путина с главарем ДНР Пушилиним, которого Медведчук поздравлял с днем ​​рождения и 9 мая.