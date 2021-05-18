Израиль и Палестина. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154761-izrail-i-sektor-gaza-razmylo-na-snimkah-google-foto.html

Ракурс

Израиль и Палестина, между которыми возобновились активные боевые действия, стали «размытыми» на снимках со спутника в сервисе Google (Гугл).

Большая часть фотографий как Израиля, так и Палестины, представлена в виде спутниковых изображений с низким разрешением, хотя другие регионы планеты зафиксированы на фото в значительно более высоком качестве. Об этом сообщает BBC.



Исследователи конфликтов жалуются — разрешение спутниковых фото не позволяет рассмотреть даже авто на улицах городов. Поэтому подтвердить места ракетных обстрелов в Газе и Израиле фактически невозможно, опираясь на информацию, полученную из снимков.

Заметим, что в прошлом году правительство США ограничивало качество спутниковых изображений, которые разрешалось предоставлять на коммерческой основе. В 1997 году американское правительство приняло поправку, которая позволяла Израилю обнародовать фото с низким разрешением с точки зрения безопасности. Однако в июле 2020 года закон был отменен, поэтому правительство США начало позволять компаниям использовать фотографии высокого разрешения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Израиль атаковал беспилотную подводную лодку ХАМАСа, которая находилась на побережье сектора Газа. Для этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала боевой корабль и беспилотный летательный аппарат.

Источник: BBC