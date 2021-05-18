CNN уволила сотрудника из-за высказываний о «новом Гитлере» и евреях

https://racurs.ua/n154796-cnn-uvolila-sotrudnika-iz-za-vyskazyvaniy-o-novom-gitlere-i-evreyah.html

Ракурс

Американская телекомпания CNN уволила своего сотрудника в ответ на его заявления о Гитлере и антисемитских высказываниях в соцсетях на фоне текущего конфликта между Израилем и сектором Газа. Речь идет о пакистанском журналисте Адиле Радже, который сотрудничал с CNN в качестве фрилансера.

Он помогал сбору новостей из Исламабада. Но, учитывая его чудовищные заявления, он больше не будет работать с CNN, — сообщили в американском медиа.

Журналист начал сотрудничать с CNN в 2014 году. Его тогдашние высказывания также носили антисемитский характер. Например, во время футбольного чемпионата 2014 года, он объяснил, почему болеет за сборную Германии: «Гитлер был немцем, и он правильно поступил с этими евреями». На следующий день он написал «Хайль Гитлер!». Тогда его высказывания прошли практически незамеченным.

В свою очередь, два дня назад, комментируя события в секторе Газы, Раджа написал, что миру требуется новый Гитлер.

Я рад, что даже одним твитом содействовал палестинскому делу. Мое увольнение показывает, чего стоят западные заявления о свободе слова, — заявил уволенный журналист.

По его словам, он не жалеет о своем поступке.

Напомним, армия Израиля продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием «Страж стен» («Шомер а-Хомот»), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории. За первые семь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о примерно 210 убитых и более 1 тыс. 400 раненых. 10−16 мая ХАМАС, «Исламский джихад» и другие группировки выпустили свыше 3 тыс. ракет по Израилю.

Источник: NEWSru.co.il