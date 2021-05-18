Виталий Кличко. Фото: УП

https://racurs.ua/n154792-mne-ne-smeshno-klichko-o-kureze-s-obyskom-video.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, считает «не смешным» то, что силовики якобы перепутали его дом с соседом, подозреваемым в контрабанде топлива.

Сам Кличко заявляет, что на него оказывают психологическое давление из-за политики по коронавирусу, которую проводит городской голова. Об этом он заявил журналистам «Украинской правды».





Мэр Киева утверждает, что правоохранители проводили обыск двумя этажами ниже, но по камерам наблюдения удалось засечь, что они звонили в квартиру и интересовались его местонахождением. Этот инцидент политик расценил, как прямую попытку власти повлиять на его решения.

Это давление обусловлено тем, что кому-то не нравятся мои заявления о необходимости введения локдауна, когда у нас больницы переполнены, — резюмировал Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали, что инцидент с пребыванием силовиков в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, обсуждается в обществе. Мэр сообщил, что «детективные события разворачиваются все абсурднее».

Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, что камера видеонаблюдения, установленная на его этаже, зафиксировала, что следователи и силовики звонили и стучали в двери квартиры мэра. Силовики ранее объяснили Кличко, что квартира, в которую якобы на самом деле приходили с обыском, находится на два этажа ниже квартиры городского головы.

Источник: Украинская правда