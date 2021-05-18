Откройте, полиция — Кличко утверждает, что приходили за ним

https://racurs.ua/n154766-otkroyte-policiya-klichko-utverjdaet-chto-prihodili-za-nim.html

Ракурс

Инцидент с пребыванием силовиков в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, обсуждается в обществе. Мэр сообщил, что «детективные события разворачиваются все абсурднее».

Кличко написал в своей странице в Фейсбук, что камера видеонаблюдения, установленная на его этаже, зафиксировала, что следователи и силовики звонили и стучали в дверь именно его квартиры.

Силовики ранее объяснили Кличко, что квартира, в которую они якобы на самом деле приходили с обыском, сдается и у них вопросы к арендаторам. Это помещение находится на два этажа ниже квартиры мэра.

Напомним, что 18 мая в 7.00 Кличко пошел на тренировку и в этот момент в его подъезд в доме на улице Богдана Хмельницкого зашла группа вооруженных правоохранителей. Они находились в доме Кличко, пока мэр тренировался. Кличко встретился с правоохранителями на лестнице, когда вернулся.

Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону! — завершил свое сообщение в Фейсбук Кличко.

В СБУ заявляют, что обыски в доме, где проживает Кличко, мэра не касаются. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводят их в рамках производства по поводу фальсифицированных нефтепродуктов.