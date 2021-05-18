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Ракурс
Обшуки в Кличка — мер Києва стверджує, що приходили по нього, фото — Главком

Відчиніть, поліція — Кличко стверджує, що приходили по нього

18 тра 2021, 11:03
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Інцидент із перебуванням силовиків у будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко, обговорюється в суспільстві. Міський голова повідомив, що «детективні події розгортаються дедалі абсурдніше».

Кличко написав у своїй сторінці в Фейсбук, що камера відеоспостереження, встановлена на його поверсі, зафіксувала, що слідчі і силовики дзвонили та стукали в двері квартири мера.

Силовики раніше пояснили Кличку, що квартира, до якої начебто насправді приходили з обшуком, здається і в них питання до орендарів. Це помешкання перебуває на два поверхи нижче від квартири мера.

Нагадаємо, що 18 травня о 7.00 Кличко пішов на тренування і в цей момент до його під’їзду у будинку на вулиці Богдана Хмельницького зайшла група озброєних правоохоронців. Вони перебували в будинку Кличка, доки мер тренувався. Кличко зустрівся з правоохоронцями на сходах, коли повернувся.

Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом! — завершив свій допис у Фейсбук Кличко.


В СБУ заявляють, що обшуки в будинку, де проживає Кличко, очільника столиці не стосуються — у прес-службі відомства повідомили, що проводять їх в рамках провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

Джерело: Ракурс


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