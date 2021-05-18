Викладача на Одещині звільнили після заяв про «псячу мову»

Викладач. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n154765-vykladacha-na-odeschyni-zvilnyly-pislya-zayav-pro-psyachu-movu.html

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Викладач на Одещині обізвав українську мову «псячою», і додав, що це мова фашистів і окупантів.

За такі висловлювання його звільнили з коледжу, де він викладав. Про це повідомляє «Думская».

Сам Олександр Макаренко, який спровокував скандал своїми висловлюваннями, не визнає своєї провини. Він уточнив, що «псячою мовою» обізвав суржик — суміш української та російської мов, а скандал роздули провокатори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандал розгорівся в соціальних мережах через висловлювання викладача спецдисциплін Чорноморського морського спеціалізованого коледжу ОНМУ Олександра Макаренка, який назвав державну мову «псячою мовою» в коментарях на Facebook.

Джерело: Думская