Медведчук тижнями випрошував зустріч з Путіним

https://racurs.ua/ua/n154764-medvedchuk-tyjnyamy-vyproshuvav-zustrich-z-putinym.html

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Віктор Медведчук тижнями випрошував зустріч з Володимиром Путіним — журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов нардепа і очільника політради «Опозиційної платформи — За життя», які свідчать про його зв’язки з російськими високопосадовцями та окупантами Донбасу.

Журналісти з’ясували, що у Медведчука не було прямого звʼязку зі своїм кумом. Про зустріч з ним він був змушений домовлятися тижнями через протокольну службу.

Попроси керівника, хочу побачитись хвилин на 10. Там є питання, потрібно проконсультуватися… Скажи, що хочу порадитися з кількох питань. Якщо можна, — говорить Медведчук у розмові з тодішнім главою протоколу Путіна Володимиром Островенком 8 квітня 2016 року.

Ще за п’ять днів Медведчук знову просить у нього про зустріч, а потім знову, 18 квітня, нагадує про прохання. Також на одному із записів проросійський нардеп телефонує терористу ДНР Олександру Бородаю й запитує, хто атакує маєток бізнесмена Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що це не перші записи розмови нібито Медведчука з російськими чиновниками. Раніше з’явилися «плівки», які свідчать про спілкування нардепа з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. У 2014 році Медведчук зустрічався з тодішнім президентом України Петром Порошенко і паралельно вів переговори із заступником глави уряду Росії Дмитром Козаком. Також спілкувався з главою «Газпрому» і терористами-маріонетками ОРДЛО.