Медведчук неделями выпрашивал встречу с Путиным

https://racurs.ua/n154764-medvedchuk-nedelyami-vyprashival-vstrechu-s-putinym.html

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Виктор Медведчук неделями выпрашивал встречу с Владимиром Путиным — журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров нардепа и главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые свидетельствуют о его связи с российскими чиновниками и оккупантами Донбасса.

Журналисты выяснили, что у Медведчука не было прямой связи со своим кумом. О встрече с ним он был вынужден договариваться неделями с протокольной службой.

Попроси руководителя, хочу увидеться минут на 10. Там есть вопросы, нужно проконсультироваться… Скажи, что хочу посоветоваться по нескольким вопросам. Если можно, — говорит Медведчук в беседе с тогдашним главой протокола Путина Владимиром Островенко 8 апреля 2016 года.

Еще через пять дней Медведчук снова просит у него о встрече, а потом снова, 18 апреля, напоминает о просьбе. Также на одной из записей пророссийский нардеп звонит террористу ДНР Александру Бородаю и спрашивает, кто атакует поместье бизнесмена Рината Ахметова.

Напомним, что это не первые записи разговора якобы Медведчука с российскими чиновниками. Ранее появились «пленки», свидетельствующие об общении нардепа с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. В 2014 году Медведчук встречался с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и параллельно вел переговоры с заместителем главы правительства России Дмитрием Козаком. Также общался с главой «Газпрома» и террористами-марионетками ОРДЛО.