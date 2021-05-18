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Ракурс
Курс доллара стремительно падает — сколько стоит валюта. Фото: Слово и дело

Курс доллара стремительно падает — сколько стоит валюта (ИНФОГРАФИКА)

18 мая 2021, 10:31
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Курс доллара в Украине продолжает падать — по состоянию на 18 мая валюта стоит 27,55 грн.

Таким образом доллар подешевел на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Евро стоит 33,44 грн, валюта подешевела на 4 копейки.

Понедельник на валютном рынке снова прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. В целом «победу» опять одержали покупатели.


Предложение почти весь день превышало спрос, чем периодически и пользовались те из немногих покупателей, у которых было достаточно свободной гривны и главное — времени. Они не торопились с заключением сделок, рассчитывая на снижение котировок.

Нацбанк в торгах не участвовал, хотя некоторые продавцы были бы рады его выходу с покупкой. Особенно — во второй половине дня, когда спрос почти полностью отсутствовал.

Источник: Ракурс


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