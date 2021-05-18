Вакцину Pfizer во второй раз привезли в Украину

https://racurs.ua/n154762-vakcinu-pfizer-vo-vtoroy-raz-privezli-v-ukrainu.html

Ракурс

120 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer привезли 18 мая в Украину. Это первая партия из 470 тыс. ранее законтрактованных доз.

Прививки начнут делать после того, как поступят все партии, поскольку именно в последней будет раствор для вакцины.

Эту партию вакцины Pfizer/BioNTech от американо-немецкого производителя рассчитывают использовать для прививки педагогов и работников учреждений образования. Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

К концу недели в Украину должны доставить еще 356 тыс. 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Основная часть препарата пойдет на вакцинацию работников образования. Об этом рассказал ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вакцину сначала доставят на национальный склад, а уже оттуда распределят в регионы.

Ляшко отметил, что большая часть из будущей поставки (378 тыс. доз) зарезервирована за работниками сферы образования. Ею планируется привить 189 тыс. работников учреждений образования различных уровней, зарезервировав за ними сразу вторую дозу.

Pfizer будут использовать для вакцинации педагогов: это и учителя, и бухгалтеры, и уборщики, которые работают в учреждениях образования. Также этой партией планируют прививать людей, которые не смогли вакцинироваться на первом-втором этапах.