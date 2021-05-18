Вакцину Pfizer вдруге привезли в Україну

https://racurs.ua/ua/n154762-vakcynu-pfizer-vdruge-pryvezly-v-ukrayinu.html

Ракурс

120 тис. доз вакцини Pfizer привезли 18 травня в Україну. Це перша партія із 470 тис. раніше законтрактованих доз.

Щеплення нею розпочнуть після того, як надійдуть усі партії, оскількі саме в останній буде розчин для вакцини.

Цю партію вакцини Pfizer/BioNTech від американо-німецького виробника розраховують використовувати для щеплення освітян і працівників закладів освіти. Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX.

До кінця тижня в Україну повинні доставити ще 356 тис. 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій.

Основна частина препарату піде на вакцинацію освітян. Про це розповів раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакцину спочатку доставлять на національний склад, а вже звідти здійснюватимуть розподіл у регіони.

Ляшко зауважив, що більша частина з майбутньої поставки (378 тис. доз) зарезервована за працівниками сфери освіти. Нею планується щепити 189 тис. працівників закладів освіти різних рівнів, зарезервувавши за ними відразу другу дозу.

Pfizer будуть використовувати для вакцинації освітян: це і вчителі, і бухгалтери, і прибиральники, які працюють у закладах освіти. Також цією партією планують щепити людей, які не змогли вакцинуватися на першому-другому етапах.